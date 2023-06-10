Названо найвигідніші смартфони відразу в кількох категоріях

Реакція порталу GSMinfo назвала десять найвигідніших смартфонів для покупки в червні в Україні. До списку потрапили бюджетні моделі і флагманські пристрої.

Так, Infinix Note 11 був визнаний “ідеальним пристроєм за 7 тисяч гривень.” — смартфон оснащується AMOLED-екраном із частотою 60 Гц і поставляється із незвичайним та стильним чохлом. Також гаджет виділяється на тлі конкурентів у своєму сегменті наявністю стереодинаміків. Серед недоліків пристрою є «слабка» фронтальна камера і середній рівень автономності.

До переліку також потрапив середньобюджетний смартфон Samsung Galaxy A34. Він пропонує AMOLED-екран із частотою 120 Гц, захист від води за стандартом IP67, якісні для свого сегменту камери та продуктивний чіп MediaTek Dimensity 1080. Серед недоліків смартфона, середня ціна якого 15 тис. гривень.: відсутність зарядного блоку, повільна зарядка і неквапливий сканер відбиток пальців.

Найдорожчим і при цьому вигідним смартфоном в топі став iPhone 13, який отримав пару якісних камер, продуктивне залізо, високий рівень автономності та компактний корпус, виготовлений з преміальних матеріалів. При цьому Apple не кладе зарядний пристрій у комплект зі смартфоном, середня вартість якого складає 33 тисячі гривень. Також екран пристрою не зможе похвалитися високою частотою оновлення екрана, що вже є в набагато дешевших моделях на Android.

До топу також потрапили Poco M4 Pro 5G, Poco F5, Tecno Camon 19 Pro, Oppo Reno 8T, Realme GT2 Pro, GT Neo 3T та флагманський Huawei P60.