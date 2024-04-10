Названо відеокарти NVIDIA та AMD, які буде заборонено продавати в Росії та Китаї
США посилили обмеження на експорт передових технологій. Так, ще наприкінці березня було оголошено нові правила експортного контролю, націлені на високопродуктивні обчислення, суперкомп’ютери, напівпровідникову продукцію та її виробництво.
Мета нових заходів – перешкоджати доступу певних країн до чутливих технологій.
Останні оновлення покликані уточнити формулювання і параметри попередніх обмежень. Посилюється контроль експорту продукції в Макао і країни D:5 (Китай, Північна Корея, Росія, Іран та ін.).
Крім ШІ-чіпів NVIDIA і AMD (серії NVIDIA A100/H100, AMD MI250/300, NVIDIA A800, H800, L40 тощо), під обмеження потрапляють їхні спадкоємці (NVIDIA H200, B100 тощо, а також AMD MI350).
Виробники оперативно створюють продукти, що відповідають новим стандартам, як-от модифікована NVIDIA H20/L20/L2, дозволена до експорту.
Хоча акцент зроблено на більш жорсткі перевірки, практичний вплив оновлень на індустрію очікується незначним. Споживчі відеокарти, подібні до NVIDIA RTX 4090, ілюструють, що мета заходів радше в закритті лазівок, ніж у створенні масштабних бар’єрів.
Читай нас в Google News | Telegram | Facebook | Twitter