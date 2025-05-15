Користувачі все рідше купують Sony PlayStation 5

У четвертому кварталі 2024 року Sony реалізувала набагато менше PS5, ніж за той же період 2023 року

У свіжому звіті Sony сказано, що за весь час було продано 77,8 мільйона консолей PS5. За останній квартал фінансового 2024 року було продано 2,8 мільйона приставок. Для порівняння, за той самий період попереднього року компанія реалізувала 4,5 млн PS5.

За весь 2024 фінансовий рік було продано 18,5 млн PlayStation 5 проти 20,8 млн у 2023 році. А ось продажі ігор в 2024-му зросли, з 286,4 мільйона копій до 303,3!

У Sony очікують, що загальні продажі в 2025 році будуть нижчими, скоротяться на 8% в порівнянні з минулим роком. Однак операційний прибуток, навпаки, зросте на 16%. Все тому, що в Sony очікують зростання виручки від ігор і онлайн-сервісів.