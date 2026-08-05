Samsung Galaxy Fit 4 готовий до виходу: витік розкрив дизайн — і скромність оновлення

Фітнес-браслет Samsung Galaxy Fit 4 наближається до анонса: пристрій засвітився в базі регулятора FCC, що зазвичай передує виходу на ринок. Витік розкрив і дизайн новинки, і головне оновлення — щоправда, останнє виявилося доволі стриманим.

Той самий вигляд, той самий формат

Судячи зі зображень, Galaxy Fit 4 зберігає впізнаваний «капсульний» форм-фактор попередника: видовжений сенсорний екран, оптичний датчик пульсу на зворотному боці й металеві контакти для заряджання. Розташування кнопки та кріплення ремінця теж не змінилося — зовні відрізнити нову модель від Fit 3 буде непросто.

Заявлена «головна» новація — оновлення Bluetooth із версії 5.3 до 5.4 з підтримкою Low Energy для економнішого зв’язку. Корисно, але навряд чи здатне саме по собі спонукати власників попередньої моделі до апгрейда. З інших підтверджених функцій — датчик серцевого ритму, відстеження сну й сенсорний екран.

Головна претензія — знову без GPS

Найпомітніший недолік — відсутність вбудованого GPS. Для фітнес-браслета це відчутне обмеження: без власного модуля навігації точно відстежувати маршрут пробіжки чи велопрогулянки можна лише зі смартфоном у кишені. І якщо для Samsung це стало традицією, то конкуренти пішли далі — той самий Honor Band 11 Pro власний GPS уже має. Немає у Fit 4 і Wi-Fi, NFC та LTE, тож це саме простий трекер, а не самодостатній гаджет.

Даних про батарею, екран і ціну витік не розкрив. Утім, поява в базі FCC зазвичай означає, що до анонса лишаються тижні, тож офіційно новинку очікують уже цієї осені. Ставку Samsung, схоже, робить не на функції, а на ціну: лінійка Fit традиційно одна з найдоступніших на ринку, і саме доступність, а не характеристики, залишається її головним аргументом проти Xiaomi, Huawei та Fitbit.

Нагадаємо, серпень видався гарячим на носимі новинки: раніше ми писали, що Google готує Pixel Watch 5 до презентації 12 серпня, Huawei показала Watch GT 7, а Apple тримає Watch Series 12 та Ultra 4 на осінь.