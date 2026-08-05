Пробити й підірвати зсередини: Китай розрахував, як ядерним зарядом зупинити астероїд

Китайські фахівці з ракетобудування представили концепцію планетарної оборони — як за допомогою ядерного заряду відхилити астероїд, що загрожує Землі. Ключова ідея у тому, щоб не підривати боєзаряд біля поверхні, а «занурити» його всередину небесного тіла — і комп’ютерні симуляції показали, що так ефективність зростає в рази.

Не на поверхні, а глибоко всередині

Запропонована операція складається з двох етапів. Спершу до астероїда прямує спеціальний ударний апарат-імпактор, який пробиває в ньому кратер або отвір. Потім у цю порожнину закладають ядерний заряд і підривають його на глибині. За розрахунками, оптимальна глибина — близько 30 метрів під поверхнею.

Сенс саме в заглибленні. Коли вибух відбувається зовні, значна частина його енергії просто розсіюється в космосі, не встигаючи подіяти на астероїд. А от підземний заряд віддає майже всю потужність самому тілу — за оцінками дослідників, це підвищує ефективність відхилення траєкторії більш ніж утричі порівняно з поверхневим підривом.

Коли кінетики вже недостатньо

Симуляції охопили різні розміри астероїдів і потужності зарядів — аж до пристрою приблизно на 3 мегатони, здатного відхилити або роздробити навіть велику загрозу. Такий підхід розглядають як «важку артилерію» на випадок, коли інші методи не спрацюють.

Для контексту: у 2022 році зонд NASA DART уперше в історії успішно змінив орбіту астероїда простим ударом — кінетичним тараном без жодної вибухівки. Це стало проривом, але фахівці наголошують: проти особливо великих об’єктів або за короткого часу на реакцію кінетики може забракнути, і саме тут у гру вступають ядерні сценарії.

Утім, тримати в умі варто головне: поки що це суто теоретичне дослідження, побудоване на комп’ютерних моделях, а не на реальному тесті. На практиці залишається безліч невідомих — від точності наведення й буріння в умовах мікрогравітації до непередбачуваного складу самих астероїдів, які бувають не суцільними брилами, а радше «купами щебеню». Тож ідеться не про готову зброю проти комет, а про попередній розрахунок, який показує напрям, куди рухати планетарну оборону.

Нагадаємо, астероїди — не єдина космічна тема, що змушує вчених переглядати старі уявлення: раніше ми писали, що зразки зі зворотного боку Місяця, привезені китайським зондом «Чан’е-6», спростували популярну теорію про давній сплеск бомбардувань Сонячної системи.