Вчені «воскресили» голос тварини, яка зникла із Землі більше 100 років тому

Дослідники з лондонського Музею природознавства відтворили голос тварини, яка повністю вимерла понад 150 років тому. Йдеться про комаху Катидід — дальнього родича коника, який проживав у Північній Індії та Тибеті.





Катидіда вперше описали 1869 року. З того часу істоту більше ніхто не бачив наживо. Залишився лише єдиний екземпляр, який зберігається у музеї Лондона.

Вчені оцифрували тварину та створили її 3D-модель. Про це повідомляє портал Journals Plos. Потім біологи докладно вивчили будову кожного крила катидіду, які відповідають за звук. Експертам вдалося визначити резонансну частоту крил та відтворити звучання пісні комахи.

Дослідники планують вирушити до Тибету, щоб включити цю звукову доріжку і спробувати знайти катидіда в природі, якщо тварина все ж таки залишилася жити на Землі.

Спів катидіда не схожий на спів коника через те, що перший мешкав у досить холодному кліматі. Він має товстіші крила, які видають такий низький і гучний звук.