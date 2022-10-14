Скорочення популяції тварин на 70% за 52 роки: що станеться далі

Починаючи з 1970 року, за підрахунками вчених, на нашій планеті популяції диких тварин скоротилися практично на 70%. Вони розповіли також про те, що саме спровокувало настільки різке вимирання тварин на Землі. Про це повідомляє The Guardian.

В останні десятиліття у великій кількості тварини почали вимирати в абсолютно всіх біомах — в лісах, пустелях, океанах. Крім того, почали зникати рептилії, птахи, земноводні та риби. Їх популяція за 50 років стала меншою на дві третини.

Вчені говорять про те, що людство зможе побачити шосте масове вимирання. Воно стане більшим, ніж всі ті, що траплялися після зникнення динозаврів на Землі. Причиною цього є люди. Для того, щоб виправити ситуацію, потрібно значно скоротити викиди вуглецю, що провокує глобальне потепління. До цього захисники природи закликали світових лідерів.

У наданому вченими звіті розповідається про те, що в Карибському регіоні включно з Амазонкою і в Латинській Америці, сталося найбільше скорочення чисельності популяції тварин. Показник за 48 років досягає позначки в 94%. Про це розповіла Таня Стіл, яка обіймає посаду виконавчого директора Всесвітнього фонду дикої природи Великобританії.

На другому місці в цьому сумному рейтингу опинилася Африка. Протягом останніх 50 років вимерло близько 66% видів популяцій. В Азії й Тихоокеанському регіоні показник становить 55%. У Північній Америці стало менше на 20% популяцій, а в Центральній Азії і Європі на 18%.

Проведені дослідження фахівців демонструють те, що величезний вплив на масове вимирання мають зміни в землекористуванні. Тварини не можуть повноцінно пересуватися по наземному ландшафту, який постійно змінюється. Природа блокується не тільки інфраструктурою, але ще і сільськогосподарськими угіддями. На сьогодні лише 37% річок залишаються вільними по всій своїй протяжності.

Вчені зробили вкрай неприємні прогнози на майбутнє. Цього масового вимирання людство не зможе уникнути. Найбільше воно буде у Південно-Східній Азії, Гімалаях, Альбертинському рифті, на басейні Амазонки, горах Східної Дуги, що розташовуються в Східній Африці.

Вчені попередили про те, що за останні 50 років кількість видів популяцій диких тварин на планеті скоротилася на 70%. Вони вважають, що людство не зможе уникнути шостого масового вимирання.