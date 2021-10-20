Переваги потижневого календаря вагітності

Вагітність — природний стан жінки, нещодавно закінчилися часи, коли це було й головним її станом. Зараз, коли в сім’ях зазвичай одна-дві, максимум три дитини, вагітність привертає до себе величезну увагу лікарів, самої жінки та її сім’ї. Відповідальний підхід до зачаття, виношування і батьківства передбачає і докладне вивчення того, що відбувається під час вагітності.





Розвиток плоду за тижнями

Потижневий календар вагітності дає можливість стежити за розвитком плода. Кожен тиждень має значення, кожен етап вкрай важливий. Що відбувається в цей час з матір’ю і майбутньою дитиною?

1–4 тиждень — в цей час ембріон прикріплюється до матки та починає свій розвиток. До кінця четвертого тижня його розмір не перевищує 4 мм. Під впливом хоріонічного гонадотропіну людини, гормону, що виробляється зародковою оболонкою плода, в організмі жінки відбуваються значні зміни, але поки що вони нічим себе не виявляють зовні. Зазвичай на цьому етапі жінка ще не знає, що вагітна.

5–8 тиждень — ембріон дуже швидко росте, до кінця восьмого тижня його ріст досягає півтора-двох сантиметрів. Починає формуватися центральна нервова система, саме головний мозок. На цьому етапі вагітність стає явною. Відбувається адаптація організму жінки, може з’явитися токсикоз у вигляді підвищеної чутливості до запахів, ранкової нудоти, сонливості.

9–14 тиждень — до кінця цього періоду вже сформовано тіло майбутньої дитини, його перестають називати ембріоном і називають плодом, він має вигляд людини. До 9 тижня вже повністю розвинена плацента. Довжина плоду до кінця 12 тижня доходить до 7 см, у нього визначається серцебиття. Токсикоз у вагітної жінки проходить. Перший, найважливіший триместр завершується.

15–18 тиждень — плід має ріст понад 20 см та вагу 200 г, у нього вже добре розвинена нервова система і м’язи, очі реагують на світло. Десь з цього часу жінка може відчути ворушіння плода. Ворушитися він починає раніше, але не торкається стінок матки, тому жінка цього не відчуває. Збільшується живіт.

19–28 тиждень — плід активно росте, його органи та системи удосконалюються, вага і зріст досягають півтора кг й 35 см відповідно. Після 28 тижня темпи росту знижуються.

29–40 тиждень — третій триместр. Плід готується до появи на світ: накопичує жирову тканину, повністю розвиває смоктальний рефлекс, тренує дихальні м’язи, в легенях утворюється сурфактант. З кінця 37 тижня вагітність вважається доношеною, малюк готовий народитися.

Календар вагітності: скринінги

Спочатку календар вагітності створювався для акушерів-гінекологів. Коли були встановлені певні закономірності розвитку плода, календар допомагав відзначати ключові точки, які потребують особливої уваги. Наприклад, однією з таких точок є 11–13 тиждень гестації, коли закінчується формування тіла. На цей час припадає перший скринінг вагітності — обов’язкова діагностика, що дає змогу виявити можливі вади розвитку.

Другий скринінг проводиться на терміні близько 20 тижнів, його мета — спостереження за розвитком плоду. Якщо перший скринінг виявив проблеми або підозру на можливі відхилення, то під час другого проводять додаткову діагностику.