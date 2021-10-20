Експерти розповіли, що не так зі смартфонами Xiaomi

В Україні бренд Xiaomi став синонімом для смартфонів та інших гаджетів, які за адекватну ціну пропонують максимум можливостей. Але, як і будь-який інший продукт, бренд змінюється, і не завжди в кращу сторону. Тому поговоримо про актуальні в 2021 році мінуси і недоліки смартфонів Xiaomi та його суббрендів: Redmi, Poco і Black Shark.





Вартість флагманів і не тільки

У 2019 виконавчий директор Xiaomi заявив про наступне підвищення вартості флагманських моделей, щоб бренд перестали позиціонувати як виробника дешевої техніки.

Як підсумок, в 2021 році вартість Mi 11 стартує від 21 000 гривень, а версія Mi 11 Ultra – від 33 000 грн.

За таку ціни смартфони бренду є неконкурентоспроможними, оскільки страждають від технічних недоробок і одвічних проблем із програмним забезпеченням, про що нижче. Єдиний варіант – купити апарати за прийнятними цінами, тобто замовити їх з AliExpress під час старту глобальних продажів або під час проведення акцій. Але і такий варіант має мінуси:

Купуючи нову модель в числі перших, неможливо знати про “глюки” збірки. За девайси вартість яких більше 200 євро доведеться платити мито. В останні роки майданчик все більше схиляється на користь продавців при відкритій суперечці (особливо, якщо девайс загубився в ході доставки).

Технічне рішення

При розробці смартфонів, особливо в масштабах Xiaomi, неможливо створювати ідеальні в технічному плані девайси. Але компанія і суббренди постійно “спотикаються” об ультразвуковий датчик наближення. Практично на всіх пристроях, де він встановлений, не блокується екран при розмові. Триває так до одного з апдейтів системи, який може прийти через місяць або проблема залишається назавжди.

До менш поширених проблем належить швидка витрата акумулятора. При ємності в 4600-5100 мАг, частина смартфонів при помірному використанні не доживає до вечора, це стосується:

Poco X3 Pro;

Xiaomi Mi 11;

Redmi Note 10 Pro.

Якщо у перших двох моделей швидку витрату акумулятора пов’язують з встановленими в них SD860 і 888, то останній працює на SD732G. Проблему частково компенсують блоки живлення з підтримкою швидкої зарядки в комплекті, але користуватися ними в дорозі і постійно брати з собою або докуповувати додатковий не завжди зручно.

Сире ПЗ

Ця проблема залишається актуальною протягом усього життєвого циклу MIUI. При покупці нового смартфона, власник напевно зіткнеться з:

проблемами оптимізації;

невдало реалізованою роботою AOD;

повільною роботою автофокусу при зйомці відео.

Зрозуміло, що програмістам доводиться працювати над прошивкою для маси пристроїв і частину проблем вирішують з подальшими апдейтами. Але від цього страждають буквально всі: як власники флагманів, так і покупці бюджетних девайсів.

Кількість моделей і неймінг

Ще одна проблема з минулого, яка переслідувала лінійку, а тепер суббренд Redmi. Компанія випускає величезну кількість смартфонів, розібратися в назвах яких пересічному користувачеві проблематично. Заглянувши в звичайний або онлайн-магазин, покупець зустріне Redmi Note:

10;

10s;

10T;

10 5G;

10 Pro.

За додаванням букви або цифри може ховатися аналогічний смартфон, але на базі іншого чіпа, як у випадку з 10 і 10s або зовсім інший девайс, як у випадку з 10T. При цьому, бренд досі відмовляється встановлювати в доступні моделі чіпи NFC. Також не варто забувати про додавання приставки Note, яка говорить про приналежність смартфона до зовсім іншої лінійки.

Додаткову плутанину викликає випуск двох однакових смартфонів, але під різними брендами. Це стосується Poco M2, C3 і M2 Pro, які були створені на основі Redmi 9, 9S і Note 9S.

Висновок

Ідеальних брендів не існує, і у кожної компанії є свої недоліки, включаючи Google, Samsung і Apple. Щодо Xiaomi – вендор активно піднімає ціни, залишаючи без уваги сире ПЗ і постійні скарги користувачів на технічні огріхи. Якщо так триватиме і далі, компанію посунуть Realme і OnePlus, які поступово нарощуючи потужність в бюджетному сегменті.