Частина українців зможе купляти квитки на потяг дешевше аж до 15 травня

З 1 жовтня до 15 травня Укрзалізниця пропонує частині українців суттєво заощадити на квитках на маршрути внутрішнього сполучення. Знижка складатиме від 50% до 100%. Хто ж зможе скористатися цією унікальною пропозицією?

Кому з 1 жовтня продають квитки за півціни?

Суттєво заощадити на поїздках потягами Укрзалізниці вже сьогодні можуть наступні категорії осіб:

Жертви нацистських переслідувань – знижка в розмірі 50% на будь-яку кількість поїздок або 1 безкоштовний квиток на будь-який потяг в межах України раз на 2 роки;

– знижка в розмірі 50% на будь-яку кількість поїздок або 1 безкоштовний квиток на будь-який потяг в межах України раз на 2 роки; Інваліди війни ІІІ групи – будь-яка кількість поїздок зі знижкою 50% або 1 безкоштовний проїзд раз на 2 роки;

– будь-яка кількість поїздок зі знижкою 50% або 1 безкоштовний проїзд раз на 2 роки; Інваліди війни І та ІІ групи – необмежена кількість поїздок зі знижкою 50% на кожен квиток + 1 повністю безкоштовний проїзд раз на рік;

– необмежена кількість поїздок зі знижкою 50% на кожен квиток + 1 повністю безкоштовний проїзд раз на рік; Діти-інваліди або дорослі з інвалідністю І групи – 50% знижки на будь-яку кількість поїздок;

– 50% знижки на будь-яку кількість поїздок; Супроводжуючі для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю І групи – 50% знижки на квитки під час спільних поїздок (не більше 1 супроводжуючого).

В Укрзалізниці також нагадали про важливу умову отримання знижки. Там зазначили, що для придбання квитка за півціни чи навіть зі 100% знижкою потрібно пред’явити документи, що підтверджують приналежність до певної пільгової категорії. Причому зробити це потрібно як під час придбання квитка, так і в момент посадки на потяг.

Для кого знижки на квитки діють цілий рік?

Частина українців може користуватися знижками на залізничні квитки протягом усього року. До таких осіб, згідно з інформацією від Укрзалізниці, входять:

Учні та студенти – 50%;

– 50%; Учасники бойових дій – 50% один раз на рік або 1 безкоштовна поїздка раз на 2 роки;

– 50% один раз на рік або 1 безкоштовна поїздка раз на 2 роки; Батьки загиблих, зниклих безвісти чи померлих військовослужбовців – 50%.

Що стосується дітей, які ще не досягли шкільного віку (до 6 років) – вони можуть подорожувати потягами Укрзалізниці безкоштовно. Щоправда окремі місця для таких маленьких пасажирів не передбачені.