Новорічний кошик зумерів: енергетики замість шампанського та готова їжа замість олів’є

Аналітики дослідили передсвяткові витрати та виявили цікаву тенденцію: покоління Z (зумери) кардинально змінює традиційний підхід до новорічного столу. На відміну від старших поколінь, молодь надає перевагу готовій їжі та безалкогольним напоям, ігноруючи масові закупівлі інгредієнтів для страв.

Що у чеку?: У 62% чеків зумерів зустрічаються безалкогольні напої, серед яких беззаперечними лідерами є енергетики та солодка газована вода. Водночас молодь купує фрукти й овочі вдвічі менше за міленіалів і у 2,3 рази менше за представників старшого покоління (бумерів).

У продуктових кошиках покоління Z часто опиняються товари, які майже не цікавлять інші вікові групи. До топу покупок увійшли:

снеки (передусім чипси та сухарики);

холодний чай;

продукти швидкого приготування (локшина);

готовий перекус (сендвічі, пиріжки та оніґірі).

Менше алкоголю та кухонних клопотів: Ще одна помітна відмінність — ставлення до спиртного. Алкоголь присутній лише у 19% чеків молоді, тоді як у старших поколінь цей показник сягає 34%. Найпопулярнішим напоєм у цій категорії для всіх груп залишається пиво.

Також з’ясувалося, що зумери значно рідше купують «базові» продукти: м’ясо, птицю, рибу, сири чи ковбасу. Замість того, щоб витрачати час на приготування складних страв, молодь обирає готову кулінарію, віддаючи перевагу швидкості та зручності.