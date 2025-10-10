Зрадник чи утікач: Антон Лірник розповів де знаходиться та коли планує повертатися в Україну

Відомий український шоумен та комік Антон Лірник дав своє перше інтерв’ю з початку повномасштабної війни. Він щиро розповів про те, де перебуває зараз і чи планує повертатися до України. Адже через свою неоднозначну позицію стосовно війни та скандальне звернення до путіна Лірник втратив лояльність більшості своїх співвітчизників.

«Хочу до Києва, але не зараз»

Як розповів зірка низки комедійних шоу, зараз він разом з родиною знаходиться в Іспанії. Тут Лірник активно працює, гастролюючи різними містами Європи, й доволі непогано заробляє. Це дає йому можливість не лише утримувати дружину та дітей, а й допомагати братові, який зараз воює у лавах ЗСУ.

І хоч комік прагне повернутися до України та, як і раніше, проживати в Києві, зараз не бачить там для себе жодних перспектив. За словами дружини Антона Лірника Марини, на батьківщині його творчість просто не користуватиметься попитом. А отже про конкретні терміни повернення на батьківщину говорити поки що не доводиться.

Скандал зі зверненням до путіна

Нагадаємо, що на момент повномасштабного вторгнення військ рф на територію України Антон Лірник перебував у росії. Там він був задіяний у низці проектів, до того ж, за його власними словами, мав певні проблеми зі здоров’ям. Саме тому й не зміг одразу виїхати з ворожої країни. Ще близько місяця він залишався у росії і лише тоді разом із родиною вирушив до Європи.

Однак найбільшим ударом для українських прихильників коміка стало його неоднозначне звернення до президента рф путіна. У цьому зверненні він просив про «зелений коридор» для цивільного населення, жодного разу так і не назвавши все, що відбувається, столом «війна». Навпаки, Лірник старанно уникав будь-яких різких висловлювань, що потім пояснив страхом за себе та свою родину. Адже, перебуваючи на території країни-агресора, він постійно знаходився «на гачку» у спецслужб.