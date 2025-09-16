Слідом за Monobank: Viber запускає свій магазин прямо в додатку

Месенджер Rakuten Viber впроваджує нову функцію, що кардинально змінить його роль на ринку. Компанія запускає власний маркетплейс, перетворюючи звичний додаток для спілкування на повноцінну платформу для взаємодії з місцевими бізнесами. Цей крок нагадує стратегію monobank, який також інтегрує різноманітні сервіси прямо у свій додаток, створюючи цілу екосистему для користувача.

Нова вкладка під назвою «Маркетплейс» з’явиться в мобільному додатку Viber на місці колишнього розділу «Корисне». Завдяки цій функції користувачі зможуть швидко знаходити та взаємодіяти з локальними підприємствами — від салонів краси та ресторанів до медичних центрів та магазинів.

Користувачі зможуть шукати компанії за назвою або категорією, а також переглядати персоналізовані рекомендації. У профілі кожного бізнесу буде доступний каталог товарів чи послуг, що дозволить ознайомитися з пропозиціями без переходу на сторонні сайти.

Однією з ключових переваг стане можливість спілкуватися з представниками бізнесу безпосередньо в чаті, не розкриваючи свій номер телефону. Якщо користувач надасть доступ до геолокації, Viber автоматично показуватиме найближчі компанії, оновлюючи список у міру його переміщення.

Сервіс буде запускатися поетапно протягом кількох тижнів. Для бізнесів передбачена можливість підключення до маркетплейсу через створення безкоштовного профілю, а в майбутньому Viber обіцяє розширити функціонал для більш ефективної взаємодії з клієнтами.