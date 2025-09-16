Vodafone інвестував мільярд гривень у домашній інтернет

За чотири роки розвитку фіксованого інтернету в Україні, група компаній Vodafone інвестувала понад 1,1 млрд грн у розбудову та підвищення стійкості мережі. Ці кошти були спрямовані на модернізацію інфраструктури, що дозволило забезпечити доступ до сучасних технологій зв’язку для мільйонів українців.

Проєктами з розбудови фіксованого інтернету в рамках групи Vodafone Україна опікується національний оператор Vega. За цей час компанії вдалося досягти значних результатів. За словами генерального директора Vega Сергія Скрипнікова, доступ до технології GPON тепер мають 1,6 мільйона домогосподарств у 20 містах України. Це дозволило більшості клієнтів Vega та Freenet перейти на інтернет нового покоління.

Ключові досягнення за чотири роки:

Модернізація інфраструктури. Компаніями прокладено понад 20 000 км оптичних ліній.

Стійкість до відключень. На всіх технічних майданчиках GPON встановлені подвійні системи резервного живлення. Це гарантує безперебійний доступ до інтернету протягом більш ніж 100 годин навіть під час тривалих відключень електроенергії.

Конвергентні послуги. У портфоліо компаній з'явився тариф GigaCombo, який поєднує мобільний зв'язок, телебачення та гігабітний інтернет в єдиному пакеті.

Фіксований зв’язок залишається одним із пріоритетних напрямків для Vodafone Україна, що дозволяє компанії послідовно покращувати якість сервісу та забезпечувати клієнтів надійним інтернетом у будь-яких обставинах.