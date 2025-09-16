Час робити апгрейд: наступного року здорожчають SSD та оперативка

Видання DigiTimes з посиланням на джерела в галузі повідомляє про очікуване підвищення цін на чипи NAND та DRAM. За інформацією видання, плановий апгрейд пам’яті варто здійснити вже зараз, оскільки на початку 2026 року вартість цих компонентів може зрости майже на третину.

Зокрема, виробники SanDisk, Micron та Phison Electronics тимчасово припинили публікацію прайс-листів на свою продукцію. Експерти розглядають це як сигнал про майбутнє підвищення цін щонайменше на 10%.

Основним фактором зростання вартості називають збільшені потреби дата-центрів. У 2025 році вони споживали близько 30% усієї NAND-продукції, а в наступному році хмарні провайдери, за прогнозами, закуповуватимуть пам’ять на «десятки ексабайт».

Також очікується підвищення цін на модулі оперативної пам’яті (DDR4, DDR5, LPDDR4/5) на приблизно 10%. У автомобільному сегменті зростання вартості може скласти до 70%. У підсумку, середнє подорожчання продукції на основі чипів NAND та DRAM у 2026 році оцінюють на рівні близько 30%.