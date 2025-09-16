ПФУ нагадав про 2 тижні: виплати можна отримати лише до 1 жовтня

Частина громадян України, які мають право на щорічну грошову допомогу до Дня Незалежності, але не отримали її у серпні, можуть подати заяву на виплату до 1 жовтня 2025 року. Пенсійний фонд України (ПФУ) закликає не зволікати, адже на подачу заяви залишилося лише два тижні.

Право на одноразову допомогу у розмірі від 450 до 3100 гривень мають ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників і захисниць, а також деякі інші категорії громадян, які відповідають наступним умовам:

Статус ветерана: Особа набула відповідного статусу до 24 серпня 2025 року.

Особа набула відповідного статусу до 24 серпня 2025 року. Відсутність пенсії чи служби: Претендент на момент подачі заяви не є пенсіонером і не проходить службу у силових структурах.

Претендент на момент подачі заяви не є пенсіонером і не проходить службу у силових структурах. Не отримував виплату: Допомога не була отримана раніше у 2025 році. Це стосується й членів сімей загиблих, яким також буде надано виплати.

У ПФУ наголошують, що ця допомога є одноразовою, тому громадянам, які вже її отримали, повторно кошти не надаватимуть.

Для отримання виплати необхідно подати заяву. Це можна зробити одним із трьох способів:

Особисто: Звернутися до одного із сервісних центрів Пенсійного фонду.

Звернутися до одного із сервісних центрів Пенсійного фонду. Онлайн: Подати заяву через електронні сервіси ПФУ.

Подати заяву через електронні сервіси ПФУ. Поштою: Надіслати заяву на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Заяви прийматимуться лише від тих, хто з різних причин не встиг або не зміг оформити виплату до 1 серпня 2025 року.