Українкам за кордоном пропонують відкладати на пенсію для їх чоловіків

В Україні існує механізм, який дозволяє сплачувати добровільні пенсійні внески не лише за себе, а й на користь іншої особи. Це може бути актуальним, наприклад, для дружин, які тимчасово перебувають за кордоном, але хочуть подбати про майбутню пенсію своїх чоловіків, що залишилися в Україні та тимчасово не працюють.

Для того, щоб скористатися цією можливістю, потрібно виконати дві основні умови:

Наявність даних в реєстрі: Людина, на користь якої здійснюється внесок, має бути зареєстрована в Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Відсутність пенсійного статусу: Ця особа не повинна бути пенсіонером.

Як оформити добровільну участь

Для початку процедури необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України в електронній формі. Цей процес є зручним і доступним з будь-якої точки світу, що дозволяє оформити все дистанційно, перебуваючи як в Україні, так і за кордоном.

Важливо враховувати, що для зарахування одного повного місяця до страхового стажу, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок. Наразі він становить 1 760 грн. Ця сума розраховується як 22% від мінімальної заробітної плати, яка сьогодні становить 8 000 грн.