У 2026 році для ФОП зміняться податки та ліміти доходів

У 2026 році в Україні очікується зростання податкових відрахувань та лімітів доходів для фізичних осіб-підприємців (ФОП). Це пов’язано з ухваленням проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

За словами податкового консультанта Михайла Смоковича, з 1 січня 2026 року:

мінімальна заробітна плата становитиме 8647 грн ;

; прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3328 грн.

Зростання цих показників безпосередньо вплине на фінансові зобов’язання підприємців.

Як зміняться податки для ФОП

Відповідно до нових даних, єдиний податок та єдиний соціальний внесок (ЄСВ) будуть розраховуватися за новими ставками:

Єдиний податок для ФОП 1 групи: зросте до 332,80 грн щомісяця (у 2025 році — 302,80 грн).

зросте до щомісяця (у 2025 році — 302,80 грн). Єдиний податок для ФОП 2 групи: становитиме 1729,40 грн щомісяця (у 2025 році — 1600 грн).

становитиме щомісяця (у 2025 році — 1600 грн). Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для всіх груп: зросте до 1902,34 грн на місяць, що складає 5707,02 грн на квартал (у 2025 році — 1760 грн та 5280 грн відповідно).

Варто зазначити, що військовий збір для ФОП 1 та 2 груп становитиме 864,70 грн щомісяця. Ці показники, як нагадує експерт, є сталими і не змінюються протягом року.

Нові ліміти доходів

Разом із податками зростуть і ліміти річних доходів для підприємців. Це дасть змогу бізнесу масштабуватися, не змінюючи групу оподаткування:

Для ФОП 1 групи: ліміт зросте до 1 444 049 грн (раніше — 1 185 700 грн).

ліміт зросте до (раніше — 1 185 700 грн). Для ФОП 2 групи: ліміт збільшиться до 7 211 598 грн (раніше — 5 921 400 грн).

ліміт збільшиться до (раніше — 5 921 400 грн). Для ФОП 3 групи: ліміт зросте до 10 091 049 грн (раніше — 8 285 700 грн).

Ці зміни є частиною проєкту державного бюджету та мають на меті адаптувати податкову систему до економічних реалій, що змінюються.