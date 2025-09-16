Apple випустила iOS 26 і одразу застерегла: ваш iPhone може нагрітися

Компанія Apple офіційно представила стабільну версію операційної системи iOS 26, яка вже доступна для встановлення на майже 30 моделях iPhone. Це оновлення приносить значні зміни в інтерфейсі та функціоналі, однак виробник заздалегідь попереджає користувачів про можливі незручності на початковому етапі.

Apple зазначає, що програмне та апаратне забезпечення їхніх пристроїв розробляється разом, що забезпечує високу продуктивність. Однак відразу після встановлення iOS 26 користувачі можуть помітити, що їхній iPhone починає швидше розряджатися та нагріватися. Компанія запевняє, що це «нормальне» явище. Воно пов’язане з тим, що після оновлення пристрій у фоновому режимі виконує низку ресурсомістких завдань: індексує файли для пошуку, завантажує нові ресурси та оновлює додатки. Цей процес вимагає додаткових обчислювальних потужностей, що й призводить до тимчасового підвищення температури та розрядження акумулятора.

Після завершення фонових процесів, стабільність роботи пристрою має відновитися. Водночас, Apple попереджає, що деякі користувачі можуть відчути невеликий вплив на загальну продуктивність та автономність, оскільки нові функції системи потребують більше енергії.

Ключові нововведення iOS 26

Оновлення iOS 26, яке було вперше представлене на WWDC 2025, приносить суттєві зміни, зокрема:

Liquid Design: повна зміна зовнішнього вигляду інтерфейсу, що може викликати різні емоції у користувачів.

повна зміна зовнішнього вигляду інтерфейсу, що може викликати різні емоції у користувачів. Динамічний екран блокування: з’явилася можливість динамічно змінювати розмір годинника та елементів керування.

з’явилася можливість динамічно змінювати розмір годинника та елементів керування. Apple Intelligence: інтеграція нових функцій штучного інтелекту, що розширюють можливості пристроїв.

інтеграція нових функцій штучного інтелекту, що розширюють можливості пристроїв. Новий додаток «Ігри».

Apple наголошує, що оновлення операційної системи є одним з найважливіших кроків для забезпечення стабільної та безпечної роботи пристрою. Крім нових функцій, iOS 26 також виправляє помилки, виявлені в попередніх версіях, що підвищує надійність пристрою в цілому.