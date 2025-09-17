Redmi 15R 5G — автономний бюджетник з великим екраном

Redmi 15R 5G дебютував як бюджетний і автономний смартфон. За словами виробника, завдяки АКБ на 6000 мАг він може працювати без підзарядки майже 2 дні, при цьому товщина його корпусу становить 7,9 мм. Також виділяється майже «планшетна» діагональ дисплея і флагманський обсяг ОЗУ.

Redmi 15R 5G оснастили IPS-матрицею на 6,9 дюйма з частотою оновлення 120 Гц. Пікова яскравість становить 810 ніт, а з додаткових функцій є технологія Wet Touch 2.0, що дозволяє екрану розпізнавати дотики мокрими пальцями.

За продуктивність відповідає процесор MediaTek Dimensity 6300 разом з 4/12 ГБ оперативної пам’яті. За внутрішнім накопичувачем є версії на 128 і 256 ГБ, а ємність АКБ становить 6000 мАг. Якщо вірити виробнику, то смартфон може пропрацювати майже 2 дні на одному заряді.

Також новинка отримала основну камеру на 13 Мп, порт для навушників на 3,5 мм і Android 15 з оболонкою HyperOS 2. Як кажуть в Xiaomi, прошивка буде плавною протягом 48 місяців після покупки пристрою без скидання до заводських налаштувань.

Ціни виглядають так: