В МВС нагадали про 10 днів для автомобілів на газу

В умовах зростання цін на бензин та дизельне паливо все більше українських водіїв приймають рішення про встановлення газобалонного обладнання (ГБО). Це дозволяє істотно заощадити, але економія може обернутися проблемами, якщо не внести відповідні зміни в технічний паспорт автомобіля. Міністерство внутрішніх справ (МВС) нагадує, що за несвоєчасну перереєстрацію передбачені штрафи.

Згідно з вимогами МВС, після переобладнання транспортного засобу на ГБО у водія є 10 днів, щоб звернутися до сервісного центру для реєстрації змін. Ігнорування цієї процедури вважається порушенням і може призвести до штрафу в розмірі 850 гривень.

Як пояснює інженер із сертифікації авто Ігор С., ця вимога цілком логічна. Встановлення газового обладнання змінює конструкцію машини, і держава повинна мати офіційне підтвердження її безпечності. Без цього можуть виникнути серйозні ризики, зокрема відмова у виплаті страховки у разі ДТП або пожежі.

Для успішної перереєстрації в сервісному центрі необхідно підготувати чималий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

старе свідоцтво про реєстрацію авто;

акт від станції техобслуговування (СТО), яка проводила монтаж;

сертифікат відповідності;

довідка про узгодження конструкцій.

Після перевірки документів, власнику автомобіля видається новий техпаспорт, де офіційно зафіксовано, що машина обладнана ГБО. За словами юриста з адміністративного права Олександра Д., правильне оформлення є вкрай важливим не лише для уникнення штрафів, а й для захисту прав у разі непередбачуваних ситуацій. У випадку ДТП, відсутність відповідних відміток у техпаспорті може ускладнити страхові виплати та створити додаткові проблеми.

Таким чином, кілька годин, витрачених на оформлення документів у сервісному центрі, допоможуть уникнути неприємних сюрпризів та значно заощадять нерви і кошти в майбутньому.