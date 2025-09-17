В Little Nightmares III можна пограти безкоштовно ще до виходу

Розробники з Supermassive Games випустили демо-версію Little Nightmares III напередодні швидкого релізу платформера. Спробувати гру можна на всіх платформах, на які вона вийде — на ПК, а також на PlayStation, Xbox і Switch поточного і минулого поколінь.

Безкоштовна демо-версія пропонує близько 30 хвилин геймплея з самого початку кампанії. Сама пробна версія називається «Некрополіс». Перенести прогрес в повну версію гри після її релізу не вийде.Little Nightmares III

Розмір «Некрополіса» становить від 8 до 10 ГБ в залежності від платформи. Наприклад, на Switch демо-версія важить найменше.