Garmin випустив дитячий смарт-годинник

У каталозі смарт-годинників компанії Garmin з’явилася рідкісна для цього бренду дитяча модель Bounce 2 Kids. Від своєї «дорослої» модифікації новинка відрізняється як дизайном, так і набором функцій.

Garmin Bounce 2 Kids оснащуються круглим AMOLED-екраном діаметром 1,2 дюйма. Корпус смарт-годинника має водозахист за стандартом 5ATM, в комплект входить силіконовий ремінець в колір корпусу. Гаджет підтримує функцію двостороннього зв’язку, відправку і прийом голосових повідомлень і відстеження місцезнаходження на смартфонах батьків в реальному часі.

Набір функцій включає крокомір і відстеження різних видів спортивних занять. Вбудована пам’ять об’ємом 4 ГБ дозволяє зберігати музику локально на пристрої. Автономність Garmin Bounce 2, за заявою виробника, досягає двох днів на одному заряді.

Garmin Bounce 2 доступні на ринку США у фіолетовому, бірюзовому та чорному кольорах корпусу за ціною $299.