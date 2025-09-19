Epic Games Store роздає безкоштовно одразу дві гри

Якщо робочий тиждень видався занадто довгим, а втома від рутини дає про себе знати, саме час скористатися пропозицією від Epic Games Store. Цього тижня ігрова платформа дарує своїм користувачам дві абсолютно різні, але захопливі гри, які допоможуть відволіктися і морально перезавантажитися.

У поточній добірці представлений Project Winter — багатокористувацький симулятор виживання, де група гравців повинна вижити в суворих умовах сніжної бурі. Головна інтрига полягає в тому, що серед команди ховається зрадник, мета якого — перешкодити порятунку та знищити решту учасників. Ця гра стане чудовим варіантом для тих, хто любить динамічні пригоди, схожі на популярні Among Us та Mafia.

Друга безкоштовна гра, Samorost 2, пропонує зовсім інший досвід. Це сюрреалістична інді-одіссея від студії Amanita Design, відомої за культовою грою Machinarium. Сюжет розповідає про пригоди гнома, який намагається врятувати свого викраденого інопланетянами собаку. Незвичайна графіка, унікальний дизайн та відсутність стресу роблять Samorost 2 ідеальним вибором для шанувальників неспішних і химерних пригод.

Роздача триватиме до 25 вересня. Після цього Epic Games Store подарує користувачам 2D-екшн Eastern Exorcist, тому варто не зволікати, щоб забрати безкоштовні ігри цього тижня.