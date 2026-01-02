Вчені спростували міф про небезпеку електрокарів для пішоходів

Дослідники з Університету Лідса (Велика Британія) проаналізували дані про дорожні інциденти за період з 2014 по 2023 рік і дійшли висновку, що електромобілі не становлять більшої загрози для пішоходів, ніж машини з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це спростовує поширену думку про те, що безшумність та велика вага «електричок» значно підвищують ризики на дорозі.

Порівняння статистики за 2019–2023 роки показало, що рівень аварійності обох типів транспорту майже однаковий: 57,82% для електрокарів проти 58,88% для бензинових авто. Науковці зазначають, що хоча фактори ризику дійсно існують, їх компенсує наявність у сучасних електромобілях передових систем безпеки, які допомагають запобігати зіткненням.

Окремо в дослідженні виділено гібриди та позашляховики. Гібридні авто продемонстрували вищий рівень травматизму серед пішоходів, проте отримані ушкодження були менш серйозними порівняно з ударами від бензинових машин. Найнебезпечнішим же видом транспорту визнали позашляховики — через їхню значну масу та габарити. Також з’ясувалося, що жінки-водії рідше стають винуватцями тяжких ДТП з пішоходами, тоді як молоді водії обох статей мають найгіршу статистику.