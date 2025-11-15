Китайська влада хоче ввести обмеження на прискорення електромобілів

Китайська влада представила проект нових правил безпеки для електричних автомобілів, що зачіпає відразу кілька популярних трендів в індустрії. Документ спрямований на зниження ризиків на дорогах, а також в аварійних ситуаціях.

Одне з ключових пропозицій — обмеження прискорення. Згідно з проектом, всі автомобілі повинні запускатися в режимі, при якому розгін до 100 км/год відбувається не швидше, ніж за 5 секунд. Більш швидкі режими залишаться доступними, але їх потрібно буде активувати вручну.

Цей крок пояснюється тим, що сучасні електромобілі занадто швидко досягають швидкості в 100 км/год, що збільшує ймовірність помилок і зменшує час реакції водія.

Проект також пропонує змінити дизайн дверних ручок, які в останні роки часто роблять прихованого типу, як у Tesla. Нові вимоги зобов’язують забезпечити механічне відкриття всіх дверей як зсередини, так і зовні, автоматичне розблокування при надзвичайній ситуації і можливість пасажирам покинути автомобіль як мінімум через два виходи. Це пов’язано з низкою резонансних випадків, коли складні системи замків ускладнювали порятунок людей.

Додаткові норми стосуються систем допомоги водієві. Перед їх використанням людині доведеться авторизуватися через біометрію або особистий обліковий запис. Всі системи повинні включати моніторинг уваги, включаючи відстеження рук і очей. На думку ініціаторів, такі заходи дозволять підвищити безпеку учасників руху.