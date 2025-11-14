60 тисяч для штукатура: кому в Україні платять найвищі зарплати восени 2025

У жовтні 2025 року найвищі зарплати в Україні традиційно фіксували не в ІТ-секторі, а у будівництві та логістиці. Через гострий дефіцит кваліфікованих робітників та зростання обсягів відновлювальних і транспортних робіт, досвідченим штукатурам, фасадникам і далекобійникам пропонують від 50 до 60 тисяч гривень.

Про це розповіли фахівці одного з профільних кадрових порталів. Попри складну ситуацію, тенденції ринку праці схожі з попереднім роком: найбільше заробляють у будівництві, логістиці та технічних спеціальностях.

Чемпіони із зарплат: будівництво та логістика

Цього року приріст зарплат у багатьох робітничих категоріях виявився навіть вищим, ніж очікувалося. Категорія “Будівництво та облицювальні роботи” стала абсолютним чемпіоном за кількістю високооплачуваних вакансій. У топі пропозицій:

штукатур – 60 тис. грн (+20% за рік);

– 60 тис. грн (+20% за рік); фасадник – 58 тис. грн (+25%);

– 58 тис. грн (+25%); далекобійник (логістика) – 53 тис. грн (+5%);

(логістика) – 53 тис. грн (+5%); виконроб – 50 тис. грн (найбільше зростання, +43%);

– 50 тис. грн (найбільше зростання, +43%); муляр – 48 тис. грн (+6%);

– 48 тис. грн (+6%); маляр – 48 тис. грн (+32%).

“Другий ешелон”: де платять 40 тисяч

Другу групу високооплачуваних вакансій (близько 40 тис. грн) формують одразу кілька сфер. Високий попит на приватні послуги та нестача фахівців підняли зарплати стоматологам (+33% за рік) та рієлторам.

Також стабільно високі доходи у сфері СТО: автоелектрик та автомаляр отримували по 40 тис. грн.

Найбільше ж пропозицій із зарплатами від 30 тисяч зафіксовано у категорії “Виробництво та робітничі спеціальності”. Тут токарі, машиністи екскаватора, електрики та технологи заробляли 30-31 тис. грн. В агросекторі трактористи та агрономи також отримували 30 тис. грн.