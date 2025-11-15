Subaru передумала робити електрокари: в пріоритеті гібриди та ДВЗ

Subaru вирішила переглянути свою стратегію в галузі автомобілів. Компанія оголосила, що зосередиться на гібридах і машинах з класичними бензиновими двигунами, відклавши частину великих інвестицій у виробництво електрокарів.

Початковий план Subaru передбачав вкладення 9,7 млрд доларів у розробку та випуск електромобілів. На даний момент компанія вже інвестувала 1,9 млрд доларів, а решта 7,8 млрд знаходяться на перегляді.

Президент Subaru Ацуші Осакі заявив, що зростання попиту на гібриди і підвищений інтерес до двигунів внутрішнього згоряння роблять розумним перенесення повномасштабних EV-проектів.

Незважаючи на коригування, Subaru зберігає плани щодо запуску чотирьох нових електричних кросоверів, що створюються спільно з Toyota. Їх вихід, як і раніше, очікується до кінця 2026 року.

Subaru стала вже третім великим японським брендом, який вирішив уповільнити перехід на повністю електричні моделі. Раніше Toyota вдруге перенесла старт будівництва заводу з виготовлення акумуляторів нового покоління, який тепер повинен почати роботу в 2028 році.

У той же час світові показники демонструють позитивну динаміку. Згідно з даними Rho Motion, глобальні продажі електромобілів у жовтні досягли 1,9 млн штук — на 8% більше, ніж роком раніше. За перші десять місяців 2025-го річне зростання склало 23%.