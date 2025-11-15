Захист від застуди: канадські вчені створили гаджет, що знижує ризик зараження до 9,5%

Вчені з Канади запропонували нове рішення, здатне значно знизити ризики зараження респіраторними інфекціями у закритих приміщеннях. Створений ними гаджет запобігає вдиханню забрудненого повітря, що є особливо актуальним у сезон застуд.

Команда інженерів з UBC Okanagan розробила концепцію «індукційно-видаляючого» повітряного потоку. На відміну від стандартних фільтрів, ця технологія перехоплює видихувані аерозолі ще до того, як вони встигнуть поширитися по кімнаті. Система спрямовує повітря навколо людини та втягує забруднені частинки в локальну зону очищення.

Вражаючі результати тестів

Ефективність технології вражає. У рамках тестів, що симулювали 30-хвилинний сценарій спілкування, ймовірність зараження знизилася до 9,5%.

Для порівняння, стандартна вентиляція приміщення залишає цей показник на катастрофічному рівні 91%. Інші методи, як-от персональна вентиляція, дозволяють досягти лише 47,6%, а її модифікована версія – 38%.

Розробка є особливо корисною для кабінетів лікарів, навчальних класів та офісів, де тісний контакт є неминучим. Наступним кроком команди стане тестування прототипів у реальних умовах та вдосконалення технології для використання у приміщеннях більшого розміру.