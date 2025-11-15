“Летючий” екран та нагрів удвічі швидше: Mercedes розкрив салон нового електричного GLB

Німецький автовиробник Mercedes розкрив перші деталі інтер’єру свого нового електричного кросовера GLB EV. Судячи з усього, оновлена версія популярного сімейного авто стане однією з найтехнологічніших у своєму класі.

Головною візуальною зміною став опціональний “летючий” екран, що простягається на всю ширину передньої панелі. Також салон отримав нове багатофункціональне кермо з окремим перемикачем круїз-контролю, увігнуті дверні ручки з додатковим відсіком для дрібниць та оновлену центральну консоль з бездротовою зарядкою й підстаканниками.

Ефективність та простір

Окрім візуальних змін, салон став помітно просторішим, а третій ряд сидінь тепер доступний як опція. Серйозного оновлення зазнала й система клімат-контролю. Повідомляється, що тепер вона прогріває салон вдвічі швидше, ніж у минулому поколінні, але при цьому споживає вдвічі менше дорогоцінної енергії акумулятора.

Щоб переконатися, що вся ця нова техніка працюватиме безвідмовно, автомобіль проходить випробування в екстремальних умовах у технологічному центрі Mercedes в Зіндельфінгені. Там кросовер перевіряють при температурах від -40 до +40 °C, обдувають штучним вітром швидкістю до 200 км/год та засипають штучним снігопадом.

Повноцінна презентація Mercedes GLB EV очікується вже 8 грудня.