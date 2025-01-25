Audi показала позашляхову версію Q6 E-Tron

Німецький автовиробник презентував концепт двомоторного електричного позашляховика на базі Q6 E-tron. Генеральний директор Audi Гернот Делльнер назвав модель Q6 E-Tron Off-road переосмисленням Quattro – це термін, який компанія використовує для повнопривідних моделей.

Автомобіль піднято на 16 сантиметрів порівняно з базовою моделлю Q6 E-tron. На передній і задній осях Audi Q6 E-tron Off-Road встановлено електродвигуни із загальною вихідною потужністю 380 кВт. Заявлено піковий крутильний момент на рівні 13 399 Нм. Це на 4399 Нм більше порівняно зі стандартним Q6 E-tron на платформі Premium Platform Electric Volkswagen, що використовується також у Porsche Macan.

Максимальна швидкість позашляховика обмежена 173 км/год. Зате він може заїжджати на схили з кутом нахилу до 45 градусів.

Audi Q6 E-tron Offroad буде представлений на перегонах FAT International Ice Race в Австрії 1 лютого. Про випуск комерційної версії поки що нічого не повідомляється.