Батареям електромобілів знайшли застосунок після “пенсії”

Компанія Redwood Materials щорічно приймає на переробку понад 20 ГВтч відпрацьованих літій-іонних акумуляторів (приблизно 250 000 машин). Багато з цих акумуляторів мають залишкову ємність 50-80%, тому компанія створила підрозділ, спрямований на формування з них мікросистем для зберігання енергії.

У кампусі Redwood в Неваді вже введена в експлуатацію перша автономна мікромережа потужністю 12 МВт і ємністю 63 МВтч, що живить модульний дата-центр Crusoe з 2000 графічних процесорів. Це найбільша в світі комерційна система на базі «вторинних» батарей.

За оцінкою компанії, її запасу вистачить для енергопостачання приблизно 9000 будинків або підзарядки електромобіля з сумарним пробігом 386 000 кілометрів.

Інженери Redwood проводять діагностику сотень тисяч акумуляторних блоків, відбираючи ті, що придатні для вторинного використання, решта ж направляються на традиційну переробку з ефективністю до 95%. На даний момент в конвеєрі вже більше 1 ГВтг потужності підготовлених батарей.

Тепер компанія має намір наростити обсяг до 5 ГВтг в наступному році. При очікуваному списанні понад 100 000 електрокарів в 2025 році, потенціал для масштабування оцінюється як дуже високий. У перспективі Redwood Energy планує розробляти проекти потужністю понад 100 МВт, у тому числі для живлення центрів штучного інтелекту.