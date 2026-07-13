Tesla Model Y L збирається до Європи, а Performance стане потужнішою

Tesla готує оновлення для топової версії свого бестселера — Model Y Performance. Документ, поданий до китайського Міністерства промисловості та інформаційних технологій (MIIT), розкриває зміни в силовій установці, які можуть вплинути на їздові характеристики автомобіля.

Що зміниться

Нинішня Tesla Model Y Juniper Performance, що дебютувала в серпні 2025 року, оснащена двома електромоторами загальною потужністю 460 к.с., приводом на всі колеса та розгоном до 100 км/год за 3,5 секунди.

Згідно з поданими документами, оновлена версія збереже схему з двома двигунами — переднім і заднім, — але передній стане потужнішим і видаватиме 176 кВт, тоді як задній забезпечить 291 кВт. Сумарно водій отримає в розпорядження від 500 до 600 к.с. Це, найімовірніше, дещо покращить час розгону до «сотні», хоча кардинальної різниці очікувати не варто. Суттєвих змін в архітектурі платформи, акумуляторі чи інших вузлах не передбачається. Автомобіль дебютує спочатку в Китаї, а згодом має вийти на інші ринки, включно з Європою — точна дата прем’єри поки невідома.

Model Y L наближається до Європи

Паралельно з’явилися новини про подовжену версію Model Y — Model Y L, яку помітили під час дорожніх випробувань у Європі, що свідчить про наближення європейського дебюту. Новий варіант матиме довжину майже 5 метрів, більше простору для пасажирів і багажу (368 літрів проти базової версії), стандартну шестимісну компоновку та збільшену батарею ємністю 88 кВт·год, що за циклом WLTP забезпечить запас ходу до 680 км. Для багатьох покупців ця модель може стати цікавою альтернативою знятому з виробництва Model X.

Очікується, що Model Y L коштуватиме дорожче за нинішню версію Long Range з повним приводом, яка в Польщі зараз продається за майже 235 тис. злотих (близько 2,75 млн грн). Точні деталі щодо ціни та дати виходу поки не розкриваються.