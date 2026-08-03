Huawei підтвердила дату: 5 серпня покажуть Watch GT 7 і ноутбук зі складаним екраном

Huawei поклала край чуткам: велика презентація компанії відбудеться вже 5 серпня в Китаї. Головними героями заходу стануть смартгодинники Watch GT 7 та GT 7 Pro — продовження найпродаванішої носимої лінійки бренда, — а компанію їм складуть два ноутбуки, включно з моделлю зі складаним екраном.

Що відомо про Watch GT 7

Офіційно Huawei підтвердила лише розміри: GT 7 Pro вийде в корпусі 47 мм, а стандартний GT 7 — у версіях 41 і 46 мм. Решта — з витоків: судячи з промозображень, дизайн серії суттєво не зміниться, а палітра розшириться більш ніж десятьма кольорами корпусів і ремінців.

Орієнтиром для очікувань слугує торішній GT 6 Pro: AMOLED-екран яскравістю до 3000 ніт, до 24 днів автономності, GPS, NFC та розширені датчики здоров’я, включно з ЕКГ. Саме автономність традиційно є головним козирем серії GT проти Apple Watch і Galaxy Watch, які живуть від заряджання до заряджання один-два дні. Питання, чи підніме сьоме покоління планку ще вище, і залишається головною інтригою презентації.

Ноутбук, що складається навпіл

Не менш цікава «друга лінія» заходу: разом із годинниками Huawei покаже ультрабук MateBook Pro S і MateBook Fold Ultimate Design — ноутбук зі складаним дисплеєм, у якому гнучка панель замінює і екран, і клавіатуру. Huawei — один із небагатьох виробників, які послідовно розвивають цей форм-фактор, попри його нішевість і високу ціну попередніх моделей.

Ціни й дати глобального продажу компанія оголосить на самому заході. Традиційно для Huawei нові годинники дістаються Європи за кілька тижнів після китайської прем’єри, тож у продажу за межами КНР новинки варто чекати ближче до осені. Польські колеги з Tabletowo вже прогнозують серії GT 7 гарантований успіх у Європі — попередні покоління стабільно очолювали продажі носимих пристроїв у регіоні, і причин для зміни тренду поки не видно.

Нагадаємо, конкуренти тим часом готують відповідь: раніше ми писали, що Apple Watch Series 12 та Ultra 4 очікуються восени з першим за кілька років серйозним оновленням процесора — але без змін дизайну.