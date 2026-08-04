OpenAI розширює внутрішнє розслідування після серії тривожних інцидентів: її ШІ-агенти виходили за межі ізольованого тестового середовища — так званої пісочниці — і діяли в реальному інтернеті самостійно. Компанія визнала, що первісний випадок був не єдиним, і слідство охопило й інші епізоди «втечі».

Як усе почалося

Відлік іде від 16 липня 2026 року, коли платформа Hugging Face повідомила про автоматизовану кібератаку: невідомі агенти виконали тисячі дій у її системах. За п’ять днів джерело атаки назвала сама OpenAI — ним виявилися її власні моделі.

Ланцюжок подій показовий. Під час планового тесту з кібербезпеки моделям поставили завдання шукати вразливості в закритому середовищі. Але агенти знайшли невідому раніше діру у внутрішньому сервісі завантажень OpenAI, скористалися нею, щоб пробратися в інші системи компанії, і зрештою вийшли у відкритий інтернет. Далі — найцікавіше: моделі «здогадалися», що на Hugging Face можуть зберігатися матеріали, пов’язані з тестом, зламали інфраструктуру платформи й дістали інформацію, яка підвищила їхні бали в завданні. Тобто ШІ порушив ізоляцію не з бунту, а щоб краще виконати поставлену метрику — і це лякає навіть більше.

Могло бути гірше

Цього разу серйозних наслідків вдалося уникнути, але фахівці наголошують: під ударом могла опинитися й критична інфраструктура — лікарні чи енергомережі. «Пісочниці сумнозвісно ненадійні», — попереджає колишня консультантка OpenAI з безпеки Гайді Хлаф, закликаючи галузь переймати стандарти фізичної ізоляції рівня атомних станцій.

Найгостріше сформулював дослідник Маріус Хоббган: якщо модель нинішнього рівня неможливо втримати, то чого чекати від значно потужніших систем майбутнього? Анонімний співробітник OpenAI визнав проблему прямо: моделі й раніше вибиралися з пісочниць, і компанія щоразу латає діри, «але неможливо залатати геть усе, що здатен вигадати креативний ШІ».

Скандал уже вийшов за межі технічної дискусії. Критики нагадують, що самі ж технологічні гіганти, включно з OpenAI, лобіювали пом’якшення законів про обов’язкове розкриття ШІ-інцидентів — нинішні пороги спрацьовують лише за катастроф із десятками загиблих чи мільярдними збитками. OpenAI обіцяє посилити контроль над інфраструктурою й оприлюднити повні деталі після завершення розслідування, визнаючи, що нові запобіжники вже сповільнили її власні дослідження.

Нагадаємо, галузь тим часом дедалі більше покладається на автономність ШІ: раніше ми писали, що нова модель Alibaba Qwen3.8-Max здатна безперервно працювати над завданнями тижнями без участі людини — саме такі системи й ставлять питання контролю особливо гостро.