iPhone почав визначати оголених людей в кадрі і завершувати відеодзвінок

В iOS 26 знайшли функцію, яка завершує дзвінок через месенджер FaceTime, якщо в кадрі з’являється оголене тіло. На це звернув увагу блогер під ніком iDeviceHelp.

Функцію виявили в бета-версії iOS 26 — новій операційній системі для iPhone, яка вийде восени. Виявилося, що відеодзвінок через вбудований месенджер FaceTime може бути призупинений, якщо в кадрі з’явиться гола людина.

При активації подібного захисту на екрані з’явиться повідомлення, що передача аудіо та відео були призупинені через демонстрацію чутливого контенту. Якщо причина затримки буде усунена, дзвінок продовжиться.

Судячи з усього, цю функцію iOS 26 можна активувати в налаштуваннях. Підписники iDeviceHelp уточнили, що вона відключена за замовчуванням.