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iPhone почав визначати оголених людей в кадрі і завершувати відеодзвінок

GSMinfo05.07.2025

В iOS 26 знайшли функцію, яка завершує дзвінок через месенджер FaceTime, якщо в кадрі з’являється оголене тіло. На це звернув увагу блогер під ніком iDeviceHelp.

Функцію виявили в бета-версії iOS 26 — новій операційній системі для iPhone, яка вийде восени. Виявилося, що відеодзвінок через вбудований месенджер FaceTime може бути призупинений, якщо в кадрі з’явиться гола людина.

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При активації подібного захисту на екрані з’явиться повідомлення, що передача аудіо та відео були призупинені через демонстрацію чутливого контенту. Якщо причина затримки буде усунена, дзвінок продовжиться.

Судячи з усього, цю функцію iOS 26 можна активувати в налаштуваннях. Підписники iDeviceHelp уточнили, що вона відключена за замовчуванням.

Журналісти видання 9to5Mac виявили опис подібної функції на сайті Apple. У повідомленні йшлося, що iPhone визначає чутливий контент за допомогою нейромереж, і компанія не має доступу до цих даних.

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GSMinfo05.07.2025
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