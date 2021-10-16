Названі найактивніші комп’ютерні віруси в Україні

Фахівці з інформаційної безпеки назвали найактивніше шкідливе програмне забезпечення в Україні в жовтні.





Так, найактивнішим “поганцем” став XMRig – програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом, вперше виявлене в травні 2017 року. Використовується для майнінгу криптовалюта Monero.

На другому місці знаходиться AgentTesla – вдосконалений троян віддаленого доступу. Він заражає комп’ютери з 2014 року і викрадає паролі. Ця шкідлива програма здатна відстежувати і збирати дані, які жертва вводить з клавіатури, робити скріншоти і витягувати облікові дані, що відносяться до різних програм, встановлених на комп’ютер жертви (включаючи Google Chrome, Mozilla Firefox і Microsoft Outlook).

На третьому місці – Formbook – вперше виявлений в 2016 році. Це програма, призначена для Windows. На підпільних хакерських форумах вона позиціонується як MaaS через її розвинені методи обходу захистів і відносно низьку ціну. Formbook збирає облікові дані з різних браузерів, робить знімки екрану, відстежує і реєструє натискання клавіш, а також може завантажувати і виконувати файли відповідно до інструкцій керівника сервера.