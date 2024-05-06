Unreal Engine 5.4 виявився занадто важким для топової відеокарти Nvidia

Не так давно компанія Epic Games представила нову версію свого ігрового рушія, Unreal Engine 5.4.

Супроводжувався випуск безкоштовною технодемкою, щоб показати можливості оновленого рушія. Однак, згідно з відгуками користувачів, для повноцінного відтворення графіки з роздільною здатністю 4K потрібне виключно потужне комп’ютерне обладнання.

За даними YouTube-каналу MXBenchmarkPC, навіть така потужна модель, як NVIDIA RTX 4080, зазнає труднощів під час роботи з новою версією рушія в 4K-роздільній здатності.

Візуальні ефекти Unreal Engine 5.4 безумовно вражають, але вимагають значних ресурсів для стабільної роботи на максимальних налаштуваннях.

У тестах, проведених автором каналу, відеокарта RTX 4080 з роздільною здатністю 2K демонструє 80-90 кадрів за секунду, що свідчить про наявність деякого запасу продуктивності.

Однак при перемиканні на 4K продуктивність знижується до 50 кадрів за секунду навіть у відносно спокійних сценах.