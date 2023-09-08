Маск зробив заяву щодо «проросійської пропаганди» у соцмережі X

Американський бізнесмен Ілон Маск заявив, що соціальна мережа X (колишній Twitter), яка належить йому, не займається “проросійською пропагандою”. Про це підприємець написав у своєму акаунті на цій платформі.

“Де вся ця проросійська пропаганда? Ми цього не бачимо”, – зазначив мільярдер.

У такий спосіб він прокоментував пост американського журналіста Гленна Грінвальда, який із посиланням на матеріали газети The Washington Post звинуватив керівництво соцмережі в поширенні вигідних для Москви відомостей. Зокрема, цьому сприяє політика ресурсу щодо цензуювання інформації, підкреслив представник ЗМІ.

Незадовго до цього Маск спростував твердження американського телеканала CNN про те, що 2022 року він спеціально наказав вимкнути супутниковий зв’язок Starlink у районі Криму і тим самим зірвав українську атаку на бази Військово-морського флоту РФ. Бізнесмен уточнив, що система від самого початку не працювала біля берегів півострова. Тому підприємець лише відхилив запит Києва на її активацію, оскільки не хотів ставати “явним співучасником” ескалації конфлікту.