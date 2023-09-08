Ілон Маск пояснив чому відмовив ЗСУ вмикати Starlink у районі Криму

Американський мільярдер і бізнесмен Ілон Маск у соцмережі X заявив, що не обмежував Збройними силами України доступ до Starlink у районі Криму, супутникову систему його компанії SpaceX від самого початку не було активовано в цьому регіоні.

“Зазначені регіони Starlink не було активовано. SpaceX нічого не деактивувала”, – написав Маск, коментуючи повідомлення про те, що він нібито таємно доручив своїм інженерам відключити Starlink під час великого українського наступу, щоб навмисно запобігти нападу України на російський військово-морський флот.

При цьому бізнесмен підтвердив, що йому надійшло екстрене прохання від органів влади України активувати Starlink на всьому шляху до Севастополя. Маск зазначив, що очевидна мета Києва полягала в тому, щоб потопити більшу частину російського флоту.

“Якби я погодився на їхнє прохання, то SpaceX була б явно замішана у великому акті війни та ескалації конфлікту”, – написав він і додав, що обидві сторони конфлікту повинні сісти за стіл переговорів.

Раніше телеканал CNN із посиланням на фрагмент біографічної книги про американського бізнесмена автора Волтера Айзексона повідомляв, що Маск обмежив роботу супутникового зв’язку Starlink у районі Кримського півострова для зриву атаки ЗСУ на ВМФ Росії у 2022 році. Як писав Айзексон, Маск пішов на такий крок, тому що побоювався використання Росією ядерної зброї у відповідь на “міні-Перл-Гарбор”.