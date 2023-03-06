Українців попередили про Telegram-шахраїв, які продають iPhone зі знижкою

У Telegram з’явилися шахрайські канали, які пропонують купити гаджети Apple за зниженою ціною.

Смартфони та інші пристрої продаються у цих каналах у кілька разів дешевше, ніж у магазинах. Наприклад, новий iPhone 14 Pro 128 ГБ продається всього за 10 999 гривень проти 49 999 у великого рітейлера. Таку «щедру» пропозицію продавець пояснює тим, що ці iPhone було вилучено на митниці під час спроби контрабандного ввезення до країни. Для того, щоб втертися в довіру, шахрай показує відгуки людей, які вже скористалися його послугами та купили смартфони.

Тим часом експерти, опитані GSMinfo, стверджують, що продаж iPhone, які нібито вилучили на митниці, це явне шахрайство, розраховане на людей, які бажають заощадити на покупці. За фактом ошуканий покупець за власний кошт або отримає дешеву підробку, або не отримає нічого. Один із співрозмовників видання зазначив, що будь-який порядний підприємець заздалегідь готує всі документи, щоб уникнути проблем на митниці та можливої ​​конфіскації його товару, тому вилучення техніки відбувається лише у 5% випадків.