NVIDIA випустила нову відеокарту за 5000 гривень

Nvidia представила нову бюджетну відеокарту – GeForce GTX 1630. По факту це практично повна копія іншої відеокарти “зелених” – GTX 1650. У моделях використовується ідентична архітектура, збігається енергоспоживання, друкована схема, а також система охолодження. Проте, є деякі зміни щодо начинки, причому не найприємніші.





Новинка побудована на базі процесора Turing TU117-150 із 512 ядрами CUDA, а також 4 ГБ відеопам’яті GDDR6 на 64-бітній шині. Для порівняння, у 6-річної GTX 1050 Ti є 768 ядер, а пропускна здатність за рахунок 128-бітної шини помітно вище – 112 проти 96 ГБ/с.

Продуктивність нової моделі можна оцінити за результатами тестів. Картка не здатна забезпечити навіть 30 FPS у багатьох сучасних іграх при розширенні FullHD. Очевидно, не те, що шукають геймери, навіть враховуючи низьку ціну.

GeForce GTX 1630 вже надійшла у продаж за $150 (близько 5000 гривень за поточним курсом). Перспективи нової моделі досить сумнівні, особливо з огляду на те, що на ринку є RX 6500 XT, яка коштує трохи дорожче, але пропонує в кілька разів більше потужності.