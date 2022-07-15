Tesla почала випускати авто, які неможливо полагодити після аварії

Ремонт електромобіля дорогий, але зазвичай можливий. Хіба що ми купуємо Tesla Model Y, оснащену новими елементами з номером 4680. Як заявляють експерти, у разі пошкодження або деградації батареї її заміна просто неможлива. Компанія, однак, не бачить у цьому проблеми, оскільки, на її думку, термін її служби настільки довгий, що заміна не потрібна.





Tesla не так давно представила на ринку варіанти Model Y, в яких використовуються новіші, нібито вдосконалені батареї 4680. Виявляється, виробник підійшов до їх установки досить специфічно, адже нові елементи є елементом конструкції автомобіля. . Таким чином, фізично неможливо відремонтувати або замінити їх.

Ви не зможете ремонтувати акумулятори в новій Tesla

Про описану проблему вперше заговорили фахівці з YouTube-каналу Munro Live. Коло їм вдалося дістатися до батареї, то вони помітили, що все залито в поліуретановий сполучник. Це унеможливлює їх демонтаж і установку нових батарей.

Сама кришка батареї була сильно пошкоджена при спробі проникнути всередину, тому навіть якби якимось дивом вдалося її витягти, не пошкодивши, зібрати все знову було б неможливо.

А що кажуть в Tesla?

Тесла не бачить нічого поганого у своїх діях. За словами компанії, батарея дозволить вам проїхати до 1 600 000 км і за цей час ми не повинні відчути помітного зниження її ефективності. Однак проблема виникне при фізичному пошкодженні батареї, наприклад, в аварії. Тоді може виявитися, що навіть порівняно нову Tesla доведеться негайно здати на металобрухт, адже замінити кілька пошкоджених ланок ніхто не зможе.