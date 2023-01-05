Шахраї знайшли спосіб красти гроші з карток без SMS підтверджень

В Україні запрацювала нова шахрайська схема. Зловмисники викрадають гроші у своїх жертв, використовуючи для цього іноземні інтернет магазини. Гроші з карток зникають навіть без запиту від банку на підтвердження операції.

Як працюють шахраї?

Щоб провернути схему списання коштів через інтернет-магазин зловмисники спочатку повинні заволодіти даними банківської карти своєї жертви. Отримати таку інформацію не так вже й складно. Купити дані карток українців, які свого часу не вберегли власні персональні дані, можна навіть у інтернеті.

Після цього шахрай обирає товар у іноземному інтернет-магазині та вводить дані карти для оплати. Гроші в такому випадку списуються автоматично, без сповіщення клієнта та запиту на підтвердження операції.

Така транзакція виконується за правилами міжнародної платіжної системи і не потребує окремого дозволу від банку чи клієнта. А відповідно служба безпеки банку не фіксує жодних порушень.

Чи повернуть вкрадені гроші?

Кошти після такого автоматичного списання можна повернути, проте зазвичай це непросто і займає досить багато часу.

Як зазначив один з клієнтів ПриватБанку, який став жертвою такої афери, гроші йому спершу пообіцяли повернути протягом 11 днів. Та потім виявилося, що оскаржувати операцію списання коштів потрібно за правилами міжнародної платіжної системи, через яку проводилася ця операція. А розгляд заявки на її скасування в такому випадку триває до 120 днів.

З карти постраждалого клієнта Привату зникло 10 572 грн, тобто майже 300 доларів. А на повернення цієї суми йому вочевидь доведеться чекати не один місяць.

Як не стати жертвою шахраїв?

Що не втрапити в аферу з автоматичним списанням грошей з карти варто перш за все берегти свої персональні дані. Нікому не повідомляйте інформацію про вашу карту, зокрема її дату випуску та CVV-код. Не можна також вводити ці дані на сумнівних інтернет-ресурсах. Адже саме так інформація про картки українців потрапляє до рук зловмисників.

Якщо ж гроші з карти вже списали, одразу звертайтеся на гарячу лінію свого банку та в деталях розповідайте, що сталося. Адже шанси повернути гроші будуть значно вищими, якщо розбратися в ситуації «по свіжих слідах».