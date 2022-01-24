Microsoft Andromeda – головний конкурент для iOS та Android

Багато хто знає сумну історію смартфонів Microsoft. Гігант із Редмонда хотів стати третьою силою на ринку після Google та Apple, поглинувши мобільний підрозділ Nokia. Але це не спрацювало – Windows Phone провалилася, хоча Microsoft вже тоді тестувала його наступника.





Смартфон Microsoft з Andromeda OS

Операційна система Windows Phone сама по собі була непоганою. Багато хто любив її за плавну роботу, наявність всіх основних функцій та зрозумілий плитковий інтерфейс. Але після того, як операційну систему закрили, а всі Lumia зняли з продажу, Microsoft деякий час розробляла Andromeda OS – ще одну спробу закріпитися на рику мобільних систем.

Першим пристроєм на Andromeda OS мав стати складний смартфон із лінійки Surface, чутки про який активно ходили ще у 2017 році. Співробітники обкатували операційну систему на Lumia 950, і редакції Windows Central вдалося знайти робочу версію цього смартфона. Вони зняли його на відео, продемонструвавши можливості програмного забезпечення та деякі функції, які надаються Andromeda OS.

В основному операційна система заточена на можливості використання стілусу, ніби Microsoft готувалася випустити реального конкурента серії Galaxy Note від Samsung. Система дозволяла використовувати половину екрана блокування для створення нотаток, або малювати на головному екрані, який по суті був одним великим полотном.

Для запуску меню програм у нижньому кутку екрана була передбачена фірмова кнопка Windows, що нагадує меню «Пуск», а навігація по системі багато в чому базувалася на жестах.

На жаль, ми ніколи не побачимо Surface Phone, який працює на ОС Andromeda, наживо. Від цього проекту відмовилися на користь розробки власного інтерфейсу, що використовується на складних Surface Duo. І немає жодних ознак, що Microsoft повернеться до ідей, що померли з останніми смартфонами на базі Windows Phone. Можливо, минулому справді слід дати спокій.

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