BYD Seal 07 самостійно об’їхав перешкоду на швидкості 130 км/год

Китайська компанія BYD продемонструвала можливості системи допомоги водієві God’s Eye B на прикладі нового електричного седана Seal 07. Під час випробувань автомобіль зміг самостійно виконати екстрений маневр на швидкості 130 км/год, уникнувши зіткнення з нерухомою перешкодою. Водій при цьому не втручався в керування, а електроніка самостійно визначила небезпеку та змінила смугу руху.

Випробування організували на спеціальному полігоні в Китаї. У першому сценарії BYD Seal 07 рухався за кросовером Sealion 05, який раптово змінив смугу, відкривши перед седаном нерухомий макет автомобіля. Система попередила водія про небезпеку, увімкнула аварійну сигналізацію та виконала об’їзд перешкоди. Примітно, що швидкість 130 км/год перевищує стандартне обмеження на китайських автомагістралях, яке становить 120 км/год.

Автомобіль перевірили ще у двох небезпечних ситуаціях

Другий тест проводили на швидкості 90 км/год. Цього разу позаду електроседана рухалася вантажівка, а попереду — кросовер, який несподівано змінив смугу перед нерухомою перешкодою. Різке гальмування могло створити ризик зіткнення з вантажівкою позаду, тому система обрала маневр ухилення. BYD Seal 07 успішно змінив траєкторію та уникнув аварії.

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Третє випробування імітувало ситуацію, коли дитина несподівано вибігає на дорогу з-за припаркованого автомобіля. На швидкості 90 км/год електроніка виявила манекен дитини та автоматично скоригувала напрямок руху. У результаті седан зміг уникнути наїзду без втручання водія.

Як працює система God’s Eye B

За роботу комплексу відповідають лідар на даху, 12 камер, 12 ультразвукових датчиків і п’ять радарів міліметрового діапазону. Отримані дані обробляє процесор Nvidia Drive Orin X із продуктивністю до 254 трильйонів операцій за секунду. Система підтримує автоматичне екстрене гальмування, об’їзд перешкод, паркування та навігацію з автоматизованим керуванням під наглядом водія.

Новий BYD Seal 07 представили в Китаї в листопаді 2026 року. Електрична версія пропонує запас ходу до 775 км за китайським циклом CLTC та підтримує швидке заряджання акумулятора з 10% до 97% приблизно за дев’ять хвилин.

У майбутньому BYD планує вивести технологію God’s Eye на європейський ринок. Одним із перших автомобілів із підтримкою міського навігаційного асистента стане універсал Denza Z9 GT. Водночас виробник наголошує, що система залишається помічником водія, а не повноцінним автопілотом, тому відповідальність за керування автомобілем залишається за людиною.