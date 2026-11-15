BYD Seal 07 самостоятельно объехал препятствие на скорости 130 км/ч

Китайская компания BYD продемонстрировала возможности системы помощи водителю God’s Eye B на примере нового электроседана Seal 07. В ходе испытаний автомобиль смог самостоятельно выполнить экстренный маневр на скорости 130 км/ч, избежав столкновения с неподвижным препятствием. Водитель при этом не вмешивался в управление, а электроника самостоятельно определила опасность и сменила полосу движения.

Испытания были организованы на специальном полигоне в Китае. В первом сценарии BYD Seal 07 двигался за кроссовером Sealion 05, который внезапно сменил полосу движения, открыв перед седаном неподвижный макет автомобиля. Система предупредила водителя об опасности, включила аварийную сигнализацию и выполнила объезд препятствия. Примечательно, что скорость 130 км/ч превышает стандартное ограничение на китайских автомагистралях, которое составляет 120 км/ч.

Автомобиль проверили ещё в двух опасных ситуациях

Второй тест проводился на скорости 90 км/ч. На этот раз позади электроседана двигался грузовик, а впереди — кроссовер, который неожиданно сменил полосу перед неподвижным препятствием. Резкое торможение могло создать риск столкновения с грузовиком сзади, поэтому система выбрала маневр уклонения. BYD Seal 07 успешно изменил траекторию и избежал аварии.

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Третье испытание имитировало ситуацию, когда ребенок неожиданно выбегает на дорогу из-за припаркованного автомобиля. На скорости 90 км/ч электроника обнаружила манекен ребенка и автоматически скорректировала направление движения. В результате седан смог избежать наезда без вмешательства водителя.

Как работает система God’s Eye B

За работу комплекса отвечают лидар на крыше, 12 камер, 12 ультразвуковых датчиков и пять радаров миллиметрового диапазона. Полученные данные обрабатывает процессор Nvidia Drive Orin X с производительностью до 254 триллионов операций в секунду. Система поддерживает автоматическое экстренное торможение, объезд препятствий, парковку и навигацию с автоматизированным управлением под наблюдением водителя.

Новый BYD Seal 07 был представлен в Китае в ноябре 2026 года. Электрическая версия предлагает запас хода до 775 км по китайскому циклу CLTC и поддерживает быструю зарядку аккумулятора с 10% до 97% примерно за девять минут.

В будущем BYD планирует вывести технологию God’s Eye на европейский рынок. Одним из первых автомобилей с поддержкой городского навигационного ассистента станет универсал Denza Z9 GT. При этом производитель подчеркивает, что система остается помощником водителя, а не полноценным автопилотом, поэтому ответственность за управление автомобилем лежит на человеке.