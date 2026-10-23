Mitsubishi потеряла треть продаж в Европе, а BYD бьет рекорды: какие автобренды окажутся в проигрыше в 2026 году

Европейский автомобильный рынок растет, но семь известных брендов стремительно теряют покупателей. Худшие результаты у Mitsubishi, тогда как BYD и Leapmotor устанавливают рекорды.

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей ACEA, в период с января по сентябрь 2026 года в Европе было зарегистрировано 10 555 351 новый легковой автомобиль. Это на 6,3% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда этот показатель составлял 9 928 448 машин.

Однако положительная динамика наблюдается далеко не у всех производителей. Целых семь автомобильных брендов зафиксировали падение регистраций более чем на 10 %. В то же время некоторые китайские компании увеличили свои показатели в несколько раз.

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Какие автомобильные бренды понесли наибольшие потери в 2026 году

Статистика ACEA охватывает 27 стран Европейского Союза, Великобританию, а также Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Наибольшее сокращение числа регистраций новых автомобилей за первые девять месяцев года продемонстрировали:

Автомобильный бренд Изменение регистрационных данных Mitsubishi −34,1 % Alfa Romeo −24,8 % DS Automobiles −19,2 % Ford −15,2 % Hyundai −13,2 % Nissan −10,5 % Porsche −10,4 %

Наиболее сложная ситуация сложилась у Mitsubishi. Японский бренд потерял более трети европейских регистраций, хотя в 2026 году представил два новых кроссовера — Grandis и Eclipse Cross.

Серьёзное падение также наблюдается у премиальных брендов концерна Stellantis. Спрос на Alfa Romeo сократился почти на четверть, а на DS Automobiles — примерно на пятую часть.

Негативную динамику демонстрируют и гораздо более популярные производители. Ford потерял 15,2 %, Hyundai — 13,2 %, а Nissan — 10,5 %.

Даже премиальная Porsche не смогла избежать сокращения регистраций. Её показатель оказался на 10,4 % ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

BYD и Leapmotor стремительно завоевывают европейский рынок

В то время как часть традиционных автопроизводителей теряет позиции, другие компании демонстрируют значительный рост. Особенно заметными стали результаты китайских брендов.

Абсолютным лидером по темпам роста стала компания Leapmotor. За девять месяцев 2026 года количество зарегистрированных автомобилей этой марки увеличилось на 424,2%.

Второе место заняла компания BYD, которая увеличила количество регистраций на 134,6 %. Это означает, что показатель китайского производителя более чем вдвое превысил прошлогодний.

Наибольший рост продемонстрировали следующие бренды:

Автомобильный бренд Изменение регистрационных данных Leapmotor +424,2 % BYD +134,6 % Alpine +64,8 % Tesla +50,0 % Fiat +27,6 % MINI +14,5 % Mazda +14,1 % Citroën +12,1 %

Примечательно, что Tesla также смогла существенно улучшить результаты, увеличив количество регистраций на 50 %. Среди европейских производителей особенно выделяются Alpine и Fiat, которые показали рост на 64,8 % и 27,6 % соответственно.

Заметный рост демонстрируют и крупные китайские автомобильные концерны. Если учитывать все входящие в их состав бренды, результаты выглядят следующим образом:

Компания Chery, объединяющая бренды Chery, Jaecoo, Jetour и Omoda, увеличила количество регистраций на 255,9 %. У SAIC Motor, в состав которой входят MG, Maxus и IM, рост составил 20,3 %.

Концерн Geely, владеющий, в частности, брендами Volvo Cars, Zeekr, Polestar, Lynk & Co и другими, продемонстрировал рост на 14,5%.

Эти результаты свидетельствуют о заметных изменениях на европейском автомобильном рынке. Китайские производители активно расширяют своё присутствие, в то время как часть известных японских, американских и европейских марок теряет покупателей.

В то же время высокие темпы роста не обязательно означают лидерство по количеству проданных автомобилей. Для брендов, недавно вышедших на европейский рынок, даже относительно небольшое увеличение объемов может обеспечить значительный процентный прирост.