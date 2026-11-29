Suzuki возродила модель Ignis в виде компактного электрокроссовера для мирового рынка. Онлайн-премьера новинки состоялась 25 ноября, а продажи в Европе и других регионах стартуют летом 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба Suzuki и издание Electrek.

Новый Ignis стал первым компактным электромобилем японской марки, разработанным именно для глобальных рынков. Он построен на платформе HEARTECT-e, которую Suzuki уже использует в электрическом кей-каре e Sky для Японии. Компания описывает концепцию модели фразой «Easy to Switch», то есть это должен быть лучший городской автомобиль для своего района, на который легко пересесть с обычной машины с ДВС.

Ignis стал первым компактным электромобилем Suzuki, который компания создала именно для мирового рынка. Фото: Suzuki

Автомобиль получил один электромотор мощностью около 90 л. с. Он выполнен в виде модуля eAxle, где двигатель, инвертор и редуктор объединены в один блок. Питает его литий-железо-фосфатная (LFP) батарея емкостью 26 кВт·ч от BYD. Запас хода производитель пока не назвал. Для ориентира, японский e Sky с такой же батареей проезжает до 310 км по циклу WLTC, однако европейский цикл WLTP обычно дает несколько более скромные цифры.

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Ignis получился очень компактным. Его длина составляет 3570 мм, ширина 1560 мм, а высота 1640 мм. Минимальный радиус разворота равен всего 4,5 м, поэтому машина легко будет маневрировать в узких дворах и на тесных парковках. Внутри предусмотрено четыре места.

Литий-железо-фосфатную батарею на 26 кВт·ч для Ignis поставляет китайская BYD. Фото: Suzuki

Дизайн, по словам Suzuki, строили вокруг трех идей: «умный», «узнаваемый» и «уютный». Кроссовер получил «парящую» крышу контрастного цвета и LED-фары с графикой в виде цифровых символов. В салоне установили широкий дисплей, а на передней панели появилась полка, оформление которой вдохновлено керамикой.

Оформление полки на передней панели дизайнеры Suzuki подсмотрели у керамики. Фото: Suzuki

Отдельно инженеры поработали над управляемостью. Ignis получил комбинированную рекуперативно-гидравлическую тормозную систему с электрическим усилителем, а также режим управления преимущественно одной педалью. Подвеску и настройки электромотора доводили во время длительных испытаний на европейских дорогах, чтобы машина одинаково уверенно вела себя и на городских улицах, и на загородных трассах.

Президент Suzuki Тосихиро Судзуки назвал Ignis первым компактным электромобилем компании для мирового рынка и объяснил, что модель воплощает фирменный принцип «Sho-Sho-Kei-Tan-Bi», то есть «меньше, легче, короче и красивее».

Цены на Ignis пока не объявили. Для сравнения, e Sky в Японии стоит от 2,12 млн иен, что соответствует примерно $13 500, или около 611 тыс. грн. В Европе новинка будет конкурировать с Renault Twingo, BYD Dolphin Surf и Honda Super-N.

Напомним, ранее мы писали, что Suzuki выпустила недорогой электромобиль e SKY с запасом хода 310 км и ценой около 600 тыс. грн.