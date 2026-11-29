Ощадбанк с 10 декабря 2026 года обновляет тарифы на отдельные услуги. Банк вводит плату за доставку платежных карт почтой — от 80 до 1000 гривен в зависимости от страны, а также отдельную комиссию за платежи в пользу букмекеров и казино. Об изменениях сообщила пресс-служба банка.

Главное нововведение касается нового сервиса. Ощадбанк запускает отправку мгновенных платежных карт через сеть почтового оператора и обновил соответствующие условия для тарифных пакетов MORE, «Мой счет», «Моя карта» и «Зарплатный». Теперь карту можно будет получить почтой, не приходя в отделение.

Базовая стоимость пересылки с учетом НДС составит 80 гривен в пределах Украины. Доставка в страны, где работают отделения почтового партнера банка, будет стоить 500 гривен, а во все остальные страны мира — 1000 гривен. Комиссию будут списывать со счета клиента единоразово в момент оформления заявки.

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При этом в ближайшее время платить за доставку не придется. Для клиентов будет действовать льготный период, и до 30 июня 2027 года включительно карты будут отправлять бесплатно. Так что реально новые тарифы начнут ощущаться только с июля следующего года.

Второе изменение касается азартных игр. С 10 декабря за операции с карт на текущих счетах в букмекерских конторах, казино, в том числе онлайн, и за покупку лотерейных билетов банк будет взимать комиссию. Для операций в Украине она составит 1% от суммы, а для зарубежных — 2%. Такие платежи можно будет проводить только собственными средствами, использовать для них кредитные деньги не позволят.

Напомним, ранее мы писали, что Ощадбанк будет брать 150 гривен за счета, которыми не пользуются. С 1 ноября столько стоит обслуживание неактивных текущих счетов без платежной карты.